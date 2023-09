Il nuovo BioShock esce nel 2028? Un indizio arriva da un addetto ai lavori

Era la fine del 2019 quando Take-Two annunciò la fondazione dello studio Cloud Chamber, team fondato appositamente per lavorare sul nuovo BioShock. Sono trascorsi quattro anni da quel momento e del gioco non abbiamo visto nulla, nemmeno uno screenshot o un logo, e questo farebbe pensare ad un debutto ancora lontano nel tempo.

Un possibile indizio sulla finestra di lancio lo suggerisce il concept artist Mack Sztaba sul suo profilo ArtStation: Mack è un Senior Concept Artist presso Cloud Chamber a Toronto, in Canada e tra i suoi lavori più recenti indica anche BioShock, con uscita prevista nel 2028.

Potrebbe trattarsi di una data assolutamente indicativa dal momento che Sztaba non è ovviamente coinvolto nello sviluppo attivo o nel management operativo dello studio, lavorando come Concept Artist. Non è escluso che abbia avuto indicazioni in merito dai suoi colleghi, quella del 2028 potrebbe essere una finestra temporale indicativa decida dalla dirigenza come termine ultimo per il lancio del gioco, ma questa è solamente una ipotesi.

Secondo alcuni rumor, BioShock avrebbe gravi problemi di sviluppo e nell'estate 2022 i lavori sarebbero iniziati da capo per la quarta volta, l'obiettivo di Take-Two sembra essere quello di lanciare il gioco nel 2025 o 2026 ma anche in questo caso non ci sono certezze in merito.