Che fine ha fatto il nuovo BioShock, esiste ancora?

Nei prossimi anni arriverà il quarto capitolo di Bioshock, la saga videoludica ideata originariamente da Ken Levine e Irrational Games. Tra sporadiche dichiarazioni, presunti titoli e una varietà di rumor sul progetto ancora mai mostrato, che fine ha fatto Bioshock 4?

Ufficialmente sappiamo solo che il progetto è attualmente in sviluppo proprio presso Cloud Chamber, studio fondato nel 2019 e da subito destinato alla realizzazione del quarto episodio del brand. Confermato inoltre che Levine, padre della serie, non ha alcun ruolo in questo sequel; tuttavia, negli scorsi mesi si sono rincorsi diversi rumor, in particolare grazie all'utente twitter noto come Oops Leaks.



Il leaker aveva affermato che Bioshock 4 si sarebbe chiamato Isolation ed avrebbe avuto ben due città da esplorare in un contesto open world. Il giornalista Colin Moriarty ha gettato ulteriore benzina sul fuoco rivelando che il nuovo immersive sim sarebbe stato ambientato in Antartide, in una città chiamata Borealis, attiva durante gli anni '60. Più in generale, si parlava di un'avventura che avrebbe incluso più fazioni ed un gameplay sandbox con grande libertà data al giocatore.

Le ultime informazioni diffuse, invece, sono ben più pessimiste. Lo stesso Oops Leaks a febbraio è infatti tornato a parlare del progetto, scrivendo come i lavori su Bioschock 4 avessero subito un forte rallentamento a causa dell'allontanamento (volontario e non) di circa 40 dipendenti, con Take-Two generalmente insoddisfatta dei ritmi e dei risultati ottenuti fino a quel punto.



In ogni caso la finestra di lancio sarebbe ancora prevista per il 2024: sarà davvero così?