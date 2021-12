Bioshock Infinite: Booker ed Elizabeth risplendono in pixel art nel Demake per SNES

Galvanizzati dai complimenti di Cory Barlog per il Demake PS1 di God of War, gli youtuber di 64Bits hanno deciso di trascorrere queste festività natalizie nella ricostruzione in stile SNES di una delle scene più rappresentative di Bioshock Infinite.

Anche stavolta, il celebre collettivo di creatori di contenuti ha tratto spunto dai capolavori del passato per omaggiare uno dei videogiochi più iconici degli ultimi anni, reimmaginandone il comparto grafico e le meccaniche di gameplay per farle aderire al linguaggio ludico e alle tecnologie delle console passate.

Se nel caso di God of War il team di 64Bits ha preferito guardare in direzione della prima PlayStation, stavolta gli youtuber hanno rivolto le proprie attenzioni in direzione del Super Nintendo per chiedersi quale aspetto avrebbe mai assunto BioShock Infinite se fosse stato commercializzato nel lontano 1993.

Per reinterpretare in chiave SNES il primo incontro tra Booker DeWitt ed Elizabeth, gli autori del Demake scelgono saggiamente di abbandonare la visuale in prima persona e di approcciarsi alla scena in modo creativo, ossia ricostruendo il tutto sotto forma di un'avventura a scorrimento con un forte accento platform. Non mancano ovviamente i rimandi ai grandi classici del genere, come ammettono gli stessi membri del collettivo di youtuber affermando di essersi lasciati ispirare dal comparto grafico di Clock Tower e dal gameplay di Indiana Jones per Super Nintendo.

I ragazzi di 64Bits affermano di avere in cantiere almeno altri 6-7 progetti analoghi, ciascuno dedicato ad un grande videogioco per PC e console moderne. Nel frattempo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo Demake, non prima però di leggere questo nostro resoconto sulle ultime indiscrezioni riguardanti BioShock Isolation ambientato in Antartide negli anni '90.