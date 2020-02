BioShock Infinite: come sbloccare subito la modalità 1999 con il Konami Code

Anche la versione di BioShock Infinite contenuta in BioShock The Collection include la speciale modalità 1999. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla da subito su PS4, Xbox One e PC inserendo il Konami Code.

La modalità 1999 di BioShock Infinite propone un grado di sfida ancora più alto rispetto al livello difficile. Normalmente può essere sbloccata dopo aver completato l'avventura, ma in realtà è possibile ottenerla da subito inserendo il Konami Code dal menu principale del gioco. Vi spieghiamo come fare.

Come inserire il Konami Code e sbloccare la modalità 1999 di BioShock Infinite

Per sbloccare da subito la modalità 1999 di BioShock Infinite in BioShock The Collection, tutto quello che dovete fare è inserire le seguenti combinazioni di tasti dal menu principale del gioco:

PS4 : Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, X

: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, X Xbox One : Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A

: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A PC (con mouse e tastiera): Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Tasto Canc, Invio

Se avete inserito il codice in modo corretto, una finestra di dialogo vi avviserà dell'avvenuto sbloccamento della modalità 1999.

Segnaliamo che questa modalità di gioco propone il livello di sfida più alto del gioco, con nemici ancora più aggressivi e diverse limitazioni come una velocità minore di recupero della salute, munizioni ridotte e aumento del costo (100 dollari) del respawn dopo la morte.

Con l'occasione ricordiamo che BioShock The Collection è incluso tra i giochi gratis del PS Plus di febbraio 2020. Anche voi state cogliendo l'occasione per giocarlo (o riscoprirlo) in questi giorni?