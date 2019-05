Da Bioshock Infinite a Final Fantasy 6, i migliori giochi steampunk in video

Lo steampunk è senza dubbio una delle correnti letterarie più affascinanti in circolazione, capace di influenzare con forza l'immaginario collettivo. Possiede dei tratti intrinseci ben riconoscibili, come la presenza di tecnologie anacronistiche rispetto al periodo storico in cui si svolgono le vicende, spesso ambientate nell'epoca vittoriana.

Eppure, non si tratta di una regola inamovibile. Negli anni abbiamo potuto apprezzare numerose varianti, anche nel mondo videoludico, nel quale lo steampunk è degnamente rappresentato. Abbiamo quindi ben pensato di stilare una classifica con i 10 migliori titoli appartenenti a questo filone e quindi realizzare un video speciale dedicato ad essi.

La nostra carrellata comincia con Steamworld Dig, interessante titolo della software house svedese Image & From che mescola sapientemente elementi tratti da perle come Spelunky e Terraria. Prosegue poi con Syberia, Thief e gli immancabili Bioshock Infinite e Final Fantasy 6. Il primo, con la sua città volante di Columbia, ha segnato l'immaginario collettivo dei giocatori della scorsa generazione di console, mentre il GDR i Square Enix è ancora oggi ricordato come uno dei migliori esponenti della saga.

Curiosi di scoprire l'identità degli altri titoli selezionati e, soprattutto, quale si è aggiudicato la medaglia d'oro? Allora siete invitati a guardare il filmato in apertura di notizia, oppure a leggere lo speciale sui migliori giochi steampunk curato da Gabriele Carollo.