BioShock Infinite: un grazioso cosplay di Elizabeth ci riporta a Columbia

Dopo aver meravigliato il mondo con Rapture, Ken Levine e 2K sono riusciti nella non semplice impresa di convincere il pubblico con un nuovo mondo meraviglioso. Le meraviglie di Columbia in BioShock Infinite hanno ormai oltre un decennio sulle spalle, ma il fandom ancora adora ricordare la bellissima città volante.

In questi dieci lunghi anni in cui non sono arrivate novità circa un nuovo capitolo sono usciti diversi giochi simili a BioShock. Nessuno di questi, tuttavia, è mai riuscito a impressionare il fandom come hanno fatto Rapture e Columbia. Le stagioni a venire porteranno comunque buone notizie.

Lasciato il progetto di cui era papà, Ken Levine è impegnato con Judas, di cui abbiamo potuto ammirare il gameplay in occasione dello State of Play. Gli ex di Irrational Games non sono finiti solamente nel nuovo studio Ghost Story, ma anche in Antistatic Studio. Quest'ultimo, che conta anche ex da Cyberpunk 2077, sta producendo l'FPS open world Project Hornet.

L'eredità di BioShock verrà portata avanti da questi due progetti, ma non solo. Pare che un nuovo BioShock uscirà nel 2028, secondo gli ultimi leak. In attesa di certezze e di novità riguardanti il BioShock di Netflix, la cosplayer Aoy_Queen ci porta indietro nel blu profondo della Rapture dell'espansione di BioShock Infinite. In questo cosplay di Elizabeth da BioShock Infinite possiamo infatti ammirare la protagonista cresciuta come nel DLC Burial at Sea.