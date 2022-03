BioShock Infinite riceve decine di aggiornamenti a settimana... ma perché?

Alcuni utenti di SteamDB hanno notato che BioShock Infinite sta ricevendo decine di aggiornamenti su Steam sin dalla fine dello scorso anno. Decine... a settimana, ogni settimana dieci o quindici aggiornamenti alla entry del database del gioco... che cosa sta succedendo?

Si tratta di aggiornamenti silenziosi e non di vere e proprie patch distribuite al pubblico, in ogni caso ogni volta che il client o la entry nel database ricevono un aggiornamento, questo viene tracciato da SteamDB e nelle ultime settimane la frequenza degli update è davvero molto numerosa... quasi sospetta, se non fosse che non sembrano esserci particolari novità all'orizzonte per il gioco.

Uscito nella primavera del 2013, BioShock Infinite è ad oggi l'ultimo capitolo della saga ideata da Ken Levine, destinata a proseguire in futuro con BioShock 4, ancora privo di una finestra di lancio. Ma qual è il motivo alla base degli aggiornamenti di un gioco così datato? Nessuno lo sa, apparentemente. Gli update potrebbero riguardare il supporto a Steam Deck, la compatibilità con i vari sistemi operativi o magari c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola?

Che 2K stia pian piano aggiornamento il client di BioShock Infinite per renderlo nuovamente disponibile in versione rimasterizzata o Deluxe con nuove opzioni? Questa la speranza dei fan, ma gli indizi non sembrano portare in questa direzione.