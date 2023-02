BioShock: un inquietante cosplay di Eleanor Lamb, la Big Sister in cerca di ADAM

A un decennio dall'uscita di BioShock Infinite, finalmente la saga cominciata nelle acque di Rapture proseguirà. BioShock 4 è in fase di sceneggiatura e presto potrebbero arrivare novità sul titolo. Nel frattempo, la community di appassionati già non vede l'ora di incontrare i Big Daddy.

Judas di Ken Levine sarà l'erede spirituale di BioShock, ma ciò non basta ai fan, che vogliono tornare a respirare l'aria di Rapture e Columbia. In attesa di ulteriori notizie riguardanti il quarto capitolo ufficiale della saga, torniamo nella città sommersa attraverso questo cosplay della Big Sister di BioShock 2.

A differenza dei Big Daddy, il cui compito è quello di proteggere le Sorelline, le Big Sister sono invece delle Sorelline ormai cresciute che hanno perso la loro capacità di raccogliere ADAM. Divenute instabili, portano una corazza a scafandro simile a quelle dei loro protettori e otto anni dopo gli eventi del primo capitolo hanno il dovere di mantenere l'ordine a Rapture.

La Big Sister interpretata dalla cosplayer usagichii è Eleanor Lamb. Figlia di Sophia Lamb, colei che in BioShock 2 raccoglie l'eredità di Andrew Ryan, combatte la madre per salvare le Sorelline. In questo cosplay l'oblò del casco della Big Sister è di colore rosso. L'allarme è dunque già scattato e la sorellona è pronta al combattimento attaccando i nemici con i lunghi aghi posti sui polsi.