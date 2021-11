Bioshock Isolation, spuntano il logo e nuovi dettagli: open world con storia lineare

Come sempre accade in prossimità della messa in onda degli show dei Game Awards, il web è diventato un calderone di rumor, anticipazioni e speculazioni. Le voci che stanno circolando in queste ore parlano del prossimo capitolo della serie di Bioshock, in sviluppo presso gli studi di Cloud Chambers e annunciato nel dicembre del 2019.

Secondo un leaker apparentemente informato sui fatti, al momento il nuovo gioco si chiamerebbe Bioshock Infinite, un nome già dotato di un logo (potete vederlo in calce a questa notizia) che tuttavia potrebbe essere destinato a cambiare. Sviluppato in Unreal Engine 5, vedrebbe all'interno del suo team dei veterani di Irrational Games (studio che ha curato il capostipite della serie e Bioshock Infinite) e creativi con giochi come Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 e Deus Ex Mankind Divided nel curriculum. Il leaker descrive Isolation come un vasto open world dotato di una storia principale di stampo lineare arricchita da incarichi secondari accattivanti ed effetti sonori immersivi. Il backtracking sarebbe assente, mentre tra le caratteristiche presenti vengono segnalate anche un sistema di combattimento sandbox innovativo, un sistema di fazioni e un mondo interattivo che muta in base alle interazioni dei videogiocatori.

Nonostante il timing perfetto delle indiscrezioni, l'annuncio non sarebbe previsto per i Game Awards della prossima settimana, bensì per il primo trimestre del 2022. Piuttosto, lo show di Keighley dovrebbe ospitare l'annuncio del nuovo gioco di Ken Levine, creatore della serie non coinvolto nella lavorazione di Bioshock Isolation. L'insider ha anche smentito le precedenti voci che descrivevano Bioshock 4 come un'esclusiva per PS5.