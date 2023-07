Bioshock, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

Mentre continuiamo ad attendere Bioshock 4, annunciato quattro anni fa e in sviluppo presso uno studio imbastito appositamente per lo scopo (Cloud Chamber), da inguaribili nostalgici quali siamo abbiamo ben pensato di guardare al passato e classificare i tre episodi lanciati negli anni scorsi. Qual è il più bello? Eccoli dal peggiore al migliore!

La saga di Bioshock non è particolarmente affollata, essendo costituita da tre videogiochi in totale, ma la sua influenza è palpabile ancora oggi. Nel classificarli non abbiamo riscontrato parecchie difficoltà, dal momento che i gusti di chi vi scrive coincidono perfettamente con i Meta Score assegnati sulla base dei pareri della stampa specializzata. Bisogna tuttavia specificare che il livello della serie è sempre stato piuttosto alto, dunque anche il peggiore dei tre è tutt'altro che un brutto gioco... anzi!

3- Bioshock 2 MetaScore 88

Lanciato nel 2010 sull'onda dello strepitoso successo, sia di critica che di pubblico, del primo capitolo, Bioshock 2 è stato sviluppato presso gli studi 2K Marin senza la guida di Ken Levine, creatore della serie e capo degli Irrational Studios (all'epoca 2K Boston) che tre anni prima avevano partorito Bioshock. L'assenza della mano del maestro è palpabile, dal momento che Bioshock 2 si limita ad eseguire il medesimo spartito del predecessore senza particolari guizzi, limitandosi, per così dire, ad espandere la mitologia della città utopica sottomarina di Rapture.

Ciononostante, era e rimane un ottimo sparatutto in prima persona, con un'atmosfera curata e delle idee senz'altro ottime. Con un Big Daddy come protagonista lo studio ha potuto introdurre nuove opportunità di gameplay e strumenti d'offesa, come la trivella, inoltre la possibilità di utilizzare plasmidi e armi contemporaneamente s'è rivelata così geniale e naturale da essere mantenuta anche nel capitolo successivo, Bioshock Infinite. La modalità multiplayer, dal canto suo, non ha mai ottenuto un grande successo. Per chi vi scrive, il punto più alto della produzione rimane in ogni caso il DLC narrativo Minerva's Den, dotato di una trama appassionante e un level design al massimo splendore.

2- Bioshock Infinite MetaScore 94

Ultimo episodio della serie ad essere approdato sul mercato (sono passati già dieci anni, da non credere!), Bioshock Infinite ha traghettato la serie dalle profondità dei mari ai cieli sconfinati, passando da un'utopia all'altra. Dopo l'umida e oscura Rapture, Ken Levine - tornato qui in cabina di regia - ha scelto di raccontare di Columbia, un città volante e assolata governata da Zachary Comstock. Cambiano il luogo e i toni, ma non il messaggio: le utopie, per quanto affascinanti e perfette sulla carta, non possono trovare riscontro nella realtà, perlomeno non per lunghi periodi. Il protagonista stavolta è Booker De Witt, un investigatore privato alcolista e giocatore d'azzardo che, a seguito di certe vicissitudini, viene mandato sulla città di Columbia sulle tracce di Elizabeth, una ragazza davvero speciale. Il rapporto tra i due, che si evolve e matura costantemente nel corso dell'intera avventura è l'aspetto più affascinante della produzione, che sceglie di raccontare una vicenda tanto complessa quanto affascinante a cavallo tra le epoche e le dimensioni.

Il finale ha lasciato spiazzato chiunque e ancora oggi viene ricordato come tra i più incredibili della storia dei videogiochi. Sicuramente gode di una fama migliore del gameplay, che pur essendo funzionale all'esperienza non si distingue per guizzi particolarmente eccelsi, riproponendo il medesimo connubio tra armi e poteri dei predecessori e introducendo alcune oculate novità, come la possibilità di spostarsi rapidamente su dei binari sopraelevati mediante l'utilizzo dello Sky-Hook. Gli interventi di Elizabeth durante i combattimenti, che secondo i piani di Levine avrebbero dovuto rivoluzionare il gameplay, si sono invece scontrati contro i limiti dell'IA dell'epoca risultando meno incisivi e più scriptati del previsto.

Ciò non riduce in ogni caso il valore di una produzione monumentale, che tramite i due riusciti DLC Burial at Sea Parte 1 e Parte 2 si interconnette in maniera geniale con il primo Bioshock, chiudendo un cerchio complesso e perfetto.

1- BioShock MetaScore 96

Il capostipite non si batte. Certo, alcune soluzioni di gameplay sono invecchiate parecchio, non a caso alcune furono già corrette dai suoi immediati successori, ma la forza prorompente del primo Bioshock è palpabile ancora oggi. Il disastro aereo e il conseguente arrivo a Rapture rappresentano uno degli inizi più emozionanti ed iconici della storia dei videogiochi. Approfondarsi nel faro mentre una voce, che poi si scopre essere quella di Andrew Ryan, fondatore dell'utopica città sottomarina, fa venire i brividi ancora oggi. La richiesta d'aiuto di Atlas, la prima iniezione di un plasmide, il primo incontro con una sorellina e il suo possente Big Daddy e ripetuti colpi di scena sono ancora vividi nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di giocare a Bioshock.

All'epoca della sua uscita, nel 2007, non c'è era niente di simile (forse neppure oggi). Di villain scritti bene come Andrew Ryan se ne contano davvero pochi, mentre sono ben poche le ambientazioni in gradi rivaleggiare per fascino con Rapture. Il degrado e la distruzione che il protagonista incontra durante il suo viaggio tra un'area e l'altra (caratterizzate da un level design labirintico e sopraffino) non riescono a nascondere del tutto lo splendore di un tempo, frutto del sogno di un uomo all'inseguimento di un'utopia impossibile.

Se non lo avete ancora fatto, recuperate tutti e tre i giochi (e i loro DLC) acquistandoli singolarmente o nell'ambito della Bioshock: The Collection. Sono disponibili su tutte le piattaforme di gioco principali e si trovavo spesso in offerta, non avete scuse.