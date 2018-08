BioShock Remastered e Dead by Daylight tra i titoli in sconto nel nuovo Humble Bundle

Grazie al nuovissimo Humble Bundle è possibile acquistare in forte sconto diversi titoli a tema horror e, tra questi, troviamo anche BioShock Remastered.

Il bundle, che prende il nome di Humble Spooky Horror Bundle 2018, offre al solito una serie di giochi distribuiti in fasce e, in base alla quantità di denaro donato, potrete accedere a determinati titoli. In questo caso con soli €0,86 otterrete una chiave Steam di:

White Noise 2

Layers of Fear

How to Survive

How to Survive 2

Raggiungendo invece la cifra di €7,00 sbloccherete i precedenti titoli e i seguenti:

Detention

BioShock Remastered

Yomawari: Night Alone

L'ultima fascia da €12,94, invece, include tutti i giochi citati con in aggiunta:

Friday the 13th: The Game

Dead by Daylight

Gli abbonati al servizio Humble Monthly Bundle che acquistato i titoli dell'ultima fascia riceveranno poi 2 dollari di credito aggiuntivo da spendere nel negozio digitale.

Si tratta di un'ottima occasione per recuperare un po' di vecchi titolo ad un prezzo tutto sommato conveniente. Vi ricordiamo inoltre che Dead by Daylight è presente tra i titoli gratuiti di agosto per gli abbonati al PlayStation Plus, mentre il supporto da parte degli sviluppatori a Friday the 13th: The Game è terminato a causa di problemi legali.