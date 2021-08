Bioshock è stato ricreato con l'Unreal Engine 5 da un fan

Un nuovo capitolo di Bioshock si trova in sviluppo presso Cloud Chamber, uno studio composto da veterani della serie fondato appositamente per lo scopo da 2K, ma ci vorrà ancora molto tempo prima che arrivi sugli scaffali. Nel frattempo, un fan ci ha fatto sognare convertendo il primo Bioshock in Unreal Engine 5, l'ultima iterazione del motore grafico.

Nel lontano 2014 il modder noodlespagoodle realizzò una versione del primo Bioshock in Unreal Engine 4, attirando una notevole attenzione su di sé. A distanza di ben sette anni, ha ripreso in mano quegli asset per importarli nel ben più potente Unreal Engine 5, ottenendo come risultato il bellissimo filmato di gameplay che potete visionare in apertura di notizia. Il feeling e le atmosfere del gioco originale sono rimaste intatte, ma sono avvalorate da una presentazione grafica e un sistema di illuminazione al passo dei tempi. A tradire l'amatorialità del progetto ci sono solamente delle animazioni grezze e poco rifinite.

Purtroppo, il modder non sembra avere alcuna intenzione di distribuire il progetto pubblicamente, pertanto al momento dobbiamo accontentarci di vederlo in video e di sperare nella buona riuscita del lavoro di Cloud Chamber. Secondo alcune recenti indiscrezioni, Bioshock 4 potrebbe essere realizzato proprio con l'Unreal Engine 5.