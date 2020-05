BioShock per Switch: la versione su cartuccia richiede almeno 31 GB di download extra

2K Games si appresta a pubblicare BioShock The Collection per Nintendo Switch questa settimana, in versione digitale e fisica. Quest'ultima però richiederà un corposo download aggiuntivo, obbligatorio per giocare, come si legge sul sito ufficiale del publisher.

La versione del gioco su cartuccia include le prime fasi di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite The Complete Edition, il download extra riguarda i contenuti delle fasi più avanzate e tutti i DLC, i quali non sono inclusi su supporto fisico. Per ottenere l'esperienza completa sarà necessario scaricare file di aggiornamento e patch per un peso complessivo di almeno 31 GB, questo il peso citato nella scheda prodotto sul sito ufficiale di 2K Games.

Evidentemente lo spazio relativamente ridotto delle cartucce ha costretto sviluppatori e publisher ad optare per questa soluzione, tra l'altro giù utilizzata in passato anche per altri giochi come Spyro Reignited Trilogy di Activision, solamente per citarne alcuni.

BioShock The Collection sarà disponibile dal 29 maggio in una raccolta con tutti e tre i giochi oppure singolarmente, con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite The Complete Edition venduti separatamente in formato digitale sul Nintendo eShop.