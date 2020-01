BioShock The Collection in arrivo su Nintendo Switch?

La rating board taiwanese ha valutato BioShock The Collection per Switch, oltre a BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite The Complete Collection per la console Nintendo.

BioShock The Collection è stata lanciata nel settembre 2016 su PC, PS4 e Xbox One per poi arrivare nell'estate 2017 anche su Mac, a questo punto la pubblicazione su Nintendo Switch sembra certa. BioShock The Collection include tutti i contenuti single player e relativi DLC per BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite (con i pacchetti Columbia's Finest Pack, Burial At Sea Parte 1&2 e Clash in the Clouds) e il dietro le quinte Director's Commentary Imagining BioShock con Ken Levine e Shawn Robertson.

Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte del publisher 2K Games, la compagnia ha annunciato lo scorso autunno di essere al lavoro su BioShock 4 (titolo non ufficiale), nuovo episodio della serie destinato ad arrivare su console di prossima generazione e su PC. Per il prossimo BioShock sarà necessario attendere ancora "diversi anni" come confermato da 2K e dal team Cloud Chamber, fondato appositamente per sviluppare questo progetto.