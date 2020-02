BioShock The Collection: i codici di tutte le porte bloccate

Nei tre capitoli di BioShock inclusi nella BioShock The Collection sono presenti numerose porte bloccate. In questa mini-guida vi aiuteremo ad aprirle tutte, elencando tutti i codici necessari per sbloccarle.

Dietro le porte bloccate si nascondo oggetti utili e risorse preziose per proseguire nell'avventura, soprattutto se state giocando ai livelli di difficoltà più alti (a tal proposito, avete consultato la nostra guida che vi spiega come sbloccare la modalità 1999 di BioShock Infinite?).

Queste porte possono essere sbloccate inserendo il relativo codice, una particolare sequenza di numeri che di solito potete trovare nei dintorni, annotata da qualche parte. A volte questi codici sono abbastanza difficili da trovare, motivo per cui abbiamo deciso di semplificarvi la vita proponendovi una pratica lista con tutti i codici delle porte. La trovate di seguito.

Tutti i codici delle porte bloccate di BioShock 1

Padiglione Medico - 0451

Neptune's Bounty 1: Molo Inferiore - 5380

Neptune's Bounty 2: Taverna di McDonagh - 7533

Arcadia - 9457

Farmer's Market - 0512

Fort Frolic - 7774

Hephaestus - 0126

Olympus Heights - 5744

Point Prometheus - 1921

Rapture's Grand Carnival: Challenge Room - 1951

Tutti i codici delle porte bloccate di BioShock 2

Adonis Luxury Resort - 1540

Pauper's Drop - 0047

Siren Alley - 1919

Dionysus Park - 1080

Fontaine Futuristics - 5254

Inner Persephone: Ala di contenimento - 2673

Inner Persephone: Ala terapeutica - 4146

Minerva's Den - 2341

Tutti i codici delle porte bloccate di BioShock Infinite

Burial at Sea - Episodio uno

High Street - 2076

Fontaine's Department Store - 0928

Housewares - 3958

Burial at Sea - Episodio due

Housewares: Ristorante di Silver Fin - 1216

Housewares: Baia di servizio - 7951

Factory: Laboratori di ricerca Fink - 8371

Factory: Suite chirurgica - 2847

Usando i codici riportati poco sopra, dunque, sarete in grado di sbloccare tutte le porte chiuse che incontrerete nei tre giochi inclusi nella BioShok The Collection. Con l'occasione ricordiamo che BioShock The Collection è incluso tra i giochi gratis del PS Plus di febbraio 2020, un'ottima occasione per giocare (o riscoprire) questa grande raccolta.