BioShock The Collection in offerta su Amazon al prezzo più basso mai visto

Offerte del weekend su Amazon, con BioShock The Collection per PlayStation 4 e Xbox One è ora in vendita a 19.99 euro, il prezzo più basso mai visto per la versione fisica della raccolta targata 2K Games.

"Torna nelle città di Rapture e Columbia e vivi l'esperienza offerta dalla serie di BioShock come mai prima. Ripercorri con BioShock: The Collection gli epici viaggi nell'universo di BioShock meravigliosamente rimasterizzati in alta risoluzione. BioShock The Collection contiene tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo e, in più, il pacchetto Il meglio di Columbia."

BioShock The Collection a 19.99 euro può essere acquistato su Amazon in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One, affrettatevi perchè l'offerta è disponibile solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.