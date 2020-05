BioShock The Collection, XCOM 2 e Borderlands Legendary disponibili su Nintendo Switch

2K Games annuncia oggi l'arrivo di Borderlands Legendary Collection, XCOM 2 Collection e BioShock The Collection su Nintendo Switch. Tre serie targate 2K si apprestano a fare il loro debutto sulla console ibrida di Nintendo, ecco cosa c'è da sapere.

BioShock The Collection

Viaggia nelle bellissime e minacciose città di Rapture e Columbia con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite, inclusi tutti i DLC. La versione fisica contiene una cartuccia da 16 GB che include gli atti iniziali di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite, richiesto un download da 30GB per accedere ai contenuti avanzati.

XCOM 2 Collection

La collezione di XCOM 2 per Nintendo Switch contiene XCOM 2 in versione completa, i quattro DLC Warrior Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters e Shen's Last Gift e l'espansione War of the Chosen.

Borderlands Legendary Collection

Borderlands Legendary Collection per Nintendo Switch contiene Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel. La versione scatolata include una cartuccia da 8 GB con Borderlands Game of the Year Edition, richiesto un download da 7,7 GB richiesto per i DLC e le espansioni, per Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel è richiesto un download da 35GB.