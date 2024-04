BioShock: un tuffo nelle profondità di Rapture con il cosplay di Eleanor Lamb

Assente da ormai diversi anni, lo spirito di BioShock verrà ereditato da Judas, il nuovo videogioco dal papà di Rapture e dei Big Daddy Ken Levine. In attesa di scoprire la data di lancio e nuove informazioni su questa IP in sviluppo da Ghost Story Games, torniamo alla ricerca di ADAM al fianco delle Sorelline.

Oltre Judas, che si pone quasi come un erede spirituale, il futuro di BioShock sembra essere roseo. Abbiamo una certezza e un'incognita che già ci emoziona. Per quanto riguarda la prima, si tratta di un film su BioShock da Netflix scritto dall'autore di Blade Runner 2049. Il secondo invece, è un leak che ci fa sognare. Pare che un nuovo BioShock possa uscire nel 2028. Non sappiamo ancora quanto ci sia di vero, ma facciamo un tuffo nel meraviglioso mondo di BioShock con questo cosplay di Eleanor Lamb.

La Lamb è la sorellina tormentata di BioShock 2, è un personaggio iconico che ha conquistato il cuore dei cosplayer per la sua bellezza tragica e la sua storia complessa. Llo scatto condiviso dalla cosplayer Usagichii è stato realizzato con grande attenzione ai dettagli, fedelissimo al personaggio originale. Si tratta di un modo brillante per celebrare uno dei personaggi più iconici che popolano il folle e intrigante mondo art decò di BioShock.

