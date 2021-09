BioSynth: parte la campagna Kickstarter del nuovo GDR cyberpunk italiano

Mentre il Trinity Team prosegue la sua raccolta fondi per finanziare Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2, anche gli sviluppatori italiani di Neptune Games si affacciano su Kickstarter per assicurare un futuro al loro progetto, il GDR a turni BioSynth.

Ispirato alle iconiche esperienze ruolistiche con visuale isometrica degli anni '90, BioSynth catapulta gli appassionati del genere in una dimensione cyberpunk dominata dalla violenza e dalla legge del più forte.

Il titolo propone delle ambientazioni multilivello che sproneranno gli utenti a impiegare un vasto catalogo di abilità per sfruttare la verticalità della mappa e i suoi molteplici punti d'interesse, con tanto di oggetti distruttibili e di elementi interattivi come barili radioattivi, tubature di gas acido con cui danneggiare i nemici e architetture piene di strutture da far esplodere in un tripudio di effetti particellari.

BioSynth viene perciò descritto come un GDR tattico rigorosamente singleplayer che comprenderà almeno quattro classi personaggio (Bounty Hunter, Surgeon, Hacker e Ninja), un sistema avanzato di Intelligenza Artificiale, una pletora di opzioni per customizzare a proprio piacimento l'esperienza di gioco e tanti scenari da esplorare con una visuale dall'alto "in stile XCOM" o con un'inquadratura in terza persona.

L'obiettivo minimo fissato dal team di Neptune Games per il crowdfunding di BioSynth è di 50.000 euro, con stretch goal che prevedono l'introduzione di ulteriori contenuti: la data di lancio viene indicata per il mese di aprile 2023.