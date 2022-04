BIOTA: l'avventura 2D sulle orme di Metroid si lancia in video su PC

Forti dell'esperienza maturata con il metroidvania Ghostly Matter, le fucine digitali Small Bros sfornano BIOTA, una nuova, frizzante avventura ispirata agli action platform per NES.

Conosciuta anche come B.I.O.T.A., l'ultima avventura edita da Retrovibe attinge a piene mani dalla serie culto di Nintendo per proiettare gli appassionati del genere all'interno di una colonia mineraria spaziale infestata di creature aliene non particolarmente inclini al dialogo.

La campagna principale vede alternarsi diversi eroi e, con essi, la capacità di acquisire gli equipaggiamenti necessari a sbloccare l'accesso alle sezioni più avanzate della mappa e, ovviamente, ad abbattere le schiere di mostri.

A rinsaldare ulteriormente il legame con Metroid e gli action platform per NES ci pensano le 54 palette cromatiche da scegliere per "abbellire" la grafica 8bit, le modalità aggiuntive come la Prova a Tempo e la colonna sonora chiptune e synthwave.

La versione PC di B.I.O.T.A. è disponibile da oggi, martedì 12 aprile, su Steam e GOG. In attesa di scoprire se il nuovo metroidvania di Retrovibe sia destinato ad approdare in futuro anche su console PlayStation, Xbox e Switch, vi lasciamo al video e alle immagini di lancio.