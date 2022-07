BioWare accoglie l'autrice di Deus Ex e Guardians of the Galaxy: lavorerà a Dragon Age 4?

Una delle più importanti autrici dell'industria videoludica, Mary DeMarle, ha deciso di sposare la causa di BioWare. La scrittrice di Deux Ex e Guardians of the Galaxy entra così nella sussidiaria canadese di Electronic Arts dopo 15 anni trascorsi tra le fila di Eidos.

A darne notizia è la stessa DeMarle annunciando sui social il suo ingresso in EA/BioWare: l'autrice assumerà il prestigioso incarico di Senior Narrative Director e, presumibilmente, si occuperà dello sviluppo della storia principale e delle fitte trame secondarie di Dragon Age Dreadwolf, il quarto capitolo "maggiore" dell'epopea ruolistica di BioWare.

Nell'esperienza vissuta con Eidos, DeMarle ha contribuito a scrivere (letteralmente!) alcune delle pagine più rappresentative dell'industria videoludica degli ultimi anni, plasmando la storia di giochi come Deux Ex Human Revolution, Guardians of the Galaxy, Myst IV Revelation, Homeworld 2 e Myst III Exile.

Il lavoro svolto in questi anni da Mary DeMarle, per stessa ammissione della nuova Senior Narrative Director di BioWare, si concentra sulla realizzazione di opere interattive che consentano ai giocatori di immergersi nell'esperienza di gameplay senza banalizzare aspetti come le fasi sparatutto, le reazioni dei nemici o le conseguenze delle azioni compiute dal proprio alter-ego.