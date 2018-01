BioWare: Anthem conterrà mappe più estese rispetto a quelle di Destiny

Nelle scorse ore, il Technical Design Director di, Brenon Holmes, si è inserito in una discussione apertasi su reddit per tornare a diffondere qualche piccola informazione su, ambizioso titolo Sci-Fi sul quale la casa di sviluppo canadese si trova attualmente al lavoro.

Per quanto sappiamo ancora molto sul progetto, Anthem viene spesso accostato a Destiny dai giocatori, che vedono nel titolo di BioWare il principale concorrente dello spartutto MMO di successo sviluppato da Bungie. Brenon Holmes ha voluto spiegare che i giochi non saranno poi così uguali fra loro.

"Stiamo prendendo un approccio differente (disponiamo di tecnologie diverse), quindi le nostre aree di gioco sono parecchio più estese. Ma ci saranno dei tempi di caricamento nel passaggio fra alcune aree. Stiamo ancora definendo i dettagli su tanti di questi aspetti".

Ricordiamo che Anthem rimane atteso per l'autunno 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Secondo alcune speculazioni, BioWare starebbe testando una modalità VR per il gioco.