BioWare: Anthem non rappresenta un distaccamento dal passato, bensì la nostra evoluzione

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, Jon Warner, creative director di Anthem, è tornato a discutere del nuovo ambizioso progetto su cui la software house canadese è attualmente impegnata.

Con il successo ottenuto da franchise come Destiny e Tom Clancy's The Division, in molti hanno pensato che BioWare abbia pensato di dar vita ad Anthem per cavalcare l'onda dei "giochi come servizi" basati su un'imponente infrastruttura online e che possono godere di community di giocatori particolarmente estese. Non è questo il caso, però, come ha dichiarato Warner, che invece considera Anthem come la naturale evoluzione dello studio. Il gioco, peraltro, è entrato in fase di sviluppo subito dopo la conclusione dei lavori su Mass Effect 3.

"Se guardate i giochi BioWare su uno spettro, da Baldur’s Gate a Neverwinter, passando per Jade Empire, Knights of the OldRepublic, Mass Effect e Dragon Age, si è sempre trattato dell'evoluzione della nostra tecnica e del nostro storytelling. Quindi, nel modo in cui noi la vediamo, Anthem non rappresenta un allontamento, ma la diretta evoluzione delle nostre creazioni e della nostra tecnica".

Warner ha quindi rassicurato tutti i fan di BioWare, affermando che, una volta immersi nel mondo di gioco di Anthem, si riconoscerà al volo lo stile che ha fatto la fortuna della software house.

"Penso che una volta che i giocatori ci metteranno mano e si immergeranno, troveranno un mondo ben curato e pieno di personaggi interessanti che avrete voglia di conoscere, e tu sarai l'eroe della tua storia, e onestamente questo è l'anima e il cuore delle esperienze BioWare".

Anthem uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One.