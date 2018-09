BioWare: Anthem potrebbe influenzare il futuro di Dragon Age e Mass Effect

Anthem è il nuovo grande gioco targato BioWare atteso a febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One. In una recente intervista concessa a VG247.com, la software house ha dichiarato che il titolo Sci-Fi potrebbe influenzare a livello narrativo il futuro di Dragon Age e Mass Effect, due delle più importanti serie RPG della software house canadese.

"Abbiamo la continuazione delle storie dopo che abbiamo lanciato il gioco. Se ricordate in tempi antichi rilasciavamo i giochi e quella sarebbe stata la storia per un set di personaggi, e poi pubblicavamo i DLC che ci permettevano di raccontare pezzi unici di storia in un secondo momento.

Per Anthem, ciò che ci piacerebbe fare è raccontare nuovi grandi storie lungo il corso degli anni, dei mesi dopo il lancio. Quindi, dopo Anthem, possiamo dire: ok, ora espanderemo la storia per uno di questi Agenti, o adesso che nel mondo sono accaduti determinati eventi, questo cambierà un rapporto, questo cambierà questo personaggio, quest'altro cambierà un tipo di missione per un personaggio. O potremmo aggiungere nuovi Agenti.

Possiamo farlo, e Anthem ci dà gli strumenti giusti. Il mio punto è che spero che i futuri giochi, che sia Dragon Age o l'altro che inizia per "Mass", continueranno a utilizzare questo tipo di storytelling".

Anthem sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 22 febbraio 2019. Le espansioni post-lancio del gioco saranno gratuite per tutti.