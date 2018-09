BioWare assicura: Anthem sarà un gioco completo sin dal day one

Pur essendo conosciuta per aver sviluppato nel corso degli anni dei grandi titoli single player, BioWare ha deciso di cambiare direzione con Anthem, un nuovo action-RPG incentrato sull'online che farà parte dei cosiddetti "giochi come servizi", ovvero quei titoli supportati dagli sviluppatori in lunghi periodi di tempo con dei costanti update.

Nel recente periodo, siamo stati testimoni di alcuni titoli immessi nel mercato con l'ottica di essere espansi gradualmente nel tempo, ma che al day one presentavano contenuti così scarni da non riuscire a trattenere abbastanza a lungo i giocatori. Questo è l'errore che BioWare non ha intenzione di commettere, ha dichiarato Mark Darrah in una nuova intervista a USgamer.

"Uno degli aspetti che credo sia sia rivelata una lezione, è che nello spazio dei giochi live-service nello scorso anno abbiamo visto titoli relativamente incompleti. Giochi che poi si sono espansi nel tempo e sono cresciuti insieme alla fanbase. E penso che durante l'anno scorso ci sono stati un paio di giochi in questo settore di cui avresti potuto pensare "Ok, così dovrebbe andare bene", ma che invece hanno fallito. La gente entrava e si diceva: "Non c'è abbastanza qui", e quindi abbandonava.

Per me la grande lezione è stata che devi avere abbastanza contenuto al day one per far sì che ci sia una ragione per restare. E quando arriva il resto, allora diventa grandioso. È stupendo. Ma non starò senza far nulla aspettando che il gioco diventi completo. Deve esserlo dal day one".

Anthem uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One.