BioWare cambia assetto: ondata di licenziamenti, si prosegue con Dragon Age e Mass Effect

Mentre l'industria videoludica si riunisce per celebrare il settore alla fiera di Colonia, da BioWare arrivano tristi aggiornamenti sul futuro della compagnia.

Con una nota pubblica firmata dal general manager Gary McKay, si apprende infatti che la software house ha da poco avviato un processo di ristrutturazione interna. L'obiettivo è quello di rendere BioWare "uno studio più agile e focalizzato". Questo implica che la forza lavoro complessiva sarà presto ridotta, con un'ondata di licenziamenti che coinvolgerà circa cinquanta sviluppatori. Nel dare la notizia, McKay garantisce che ognuno dei professionisti colpiti dalla decisione sarà supportato da BioWare nella ricerca di una nuova collocazione nell'industria del gaming. Parte delle persone licenziate - si apprende - avranno inoltre la possibilità di candidarsi per altre posizioni aperte all'interno dell'ecosistema Electronic Arts.



Nel comunicare questo importante cambiamento interno, il general manager di BioWare dedica alcune parole anche al futuro della software house, che resta impegnata nella realizzazione dei nuovi capitoli di Dragon Age e Mass Effect. Lo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf, in particolare, proseguirà come previsto, mentre il team guidato da Mike Gamble continuerà a occuparsi del prossimo capitolo di Mass Effect. Come già annunciato dal team all'inizio dell'estate, il comunicato ribadisce che BioWare è intenzionata a restare fedele alla sua originale vocazione single-player, con l'obiettivo di creare "eccezionali esperienze a traino narrativo arricchite da grandi mondi e personaggi sfaccettati".



Dopo aver dato vita a Baldur's Gate e Baldur's Gate II, il team canadese si è fatto amare sempre più dagli appassionati di giochi di ruolo, grazie alla creazione di Star Wars: Knights of the Old Republic e alle saghe di Dragon Age e Mass Effect. Nel 2019, l'azienda ha portato sul mercato la sua prima nuova IP dopo molti anni, ma Anthem non è riuscita a conquistare il favore del pubblico. Nonostante i tentativi di rilancio del titolo, nel 2021 era giunta la conferma della cancellazione definitiva del progetto Anthem Next.