Bioware cambia logo, è l'indice di un nuovo inizio?

È inutile girarci intorno, l'ultimo periodo per Bioware non è stato dei migliori e dopo il fallimento di Anthem e l'accoglienza non calorosissima da parte dei fan per Mass Effect Andromeda, il futuro della software house non sembra roseo. Sembra però che internamente qualcosa si stia muovendo e nelle ultime ore c'è stato un primo segnale.

Parliamo del primo cambio di logo effettuato dall'azienda, che ha appena sostituito quello iconico che l'ha rappresentata dal momento della sua fondazione nell'ormai lontano 1995. L'immagine di rappresentanza della software house dei creatori di Mass Effect e Dragon Age è ora un monogramma, il quale può essere visto nelle numerose immagini presenti in calce all'articolo che mostrano i render di manifesti pubblicitari, stanze del quartier generale dell'azienda e magliette.

Ci sono attualmente dei pareri contrastanti tra i fan della software house su questa azione inaspettata. C'è infatti chi ritiene si tratti solo di una mossa studiata appositamente per gettare del fumo negli occhi degli appassionati e chi ritiene sia solo il primo passo di una strategia atta a salvare l'immagine dell'azienda. A stabilire quale delle due fazioni abbia ragione sarà solo il tempo, nel mentre continuano a circolare voci su di un possibile aggiornamento di Anthem che lo porterà alla versione 2.0, stravolgendone meccaniche di gioco, progressione e sistema di loot.

Stando alle ultime voci di corridoio, pare che la principale causa dei problemi di Anthem sia stato proprio il Frostbite, il motore grafico targato Electronic Arts che muove titoli come Battlefield V e FIFA 20. A fare questa particolare dichiarazione è stato proprio l'ex general manager di BioWare, Aaryn Flynn.