BioWare: Casey Hudson e Mark Darrah vanno via, procedono i lavori su Dragon Age 4

Con un lungo post sul sito ufficiale, Electronic Arts e BioWare hanno ufficializzato l'abbandono del team da parte di due pezzi grossi dello studio: Casey Hudson e Mark Darrah.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Casey Hudson è stato il general manager della software house, invece Mark Darrah ha ricoperto il ruolo di executive producer per i giochi più famosi del team ed era al lavoro su Dragon Age 4. Come potete leggere sul post, ciò non avrà alcuna ripercussione sul prossimo capitolo di Dragon Age o Mass Effect: The Legendary Edition, il cui sviluppo continuerà ad andare avanti sotto la supervisione di altri elementi del team di sviluppo. A ricoprire temporaneamente il ruolo di general manger sarà infatti Samantha Ryan (ex Warner Bros), invece Dragon Age 4 verrà supervisionato da Christian Dailey, unitosi da poco a BioWare dopo una lunga permanenza in Blizzard. Per quello che riguarda invece la remastered dei primi tre capitoli di Mass Effect, sarà Mike Gamble a sostituire Mark Darrah. Nel post si conferma inoltre che lo studio è attualmente alla ricerca di un nuovo general manager e sembra già essere in contatto con delle personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo in futuro.