BioWare cerca sviluppatori per un franchise prestigioso: Mass Effect, KOTOR o Dragon Age?

Il sito ufficiale di BioWare riporta l'apertura di nuove posizioni lavorative che confermano la volontà della sussidiaria canadese di Electronic Arts di occuparsi dello sviluppo di un videogioco che rientrerà in "uno dei franchise più prestigiosi" della compagnia.

Chi verrà selezionato tra coloro che si candiderà per diventare un programmatore, designer, autore o direttore tecnico della storica software house nordamericana entrerà a far parte di un team che si occuperà di "uno dei franchising più prestigiosi di BioWare", come è possibile leggere nelle diverse schede apparse in queste ore sul portale ufficiale della compagnia.

Tra le tante proprietà intellettuali sfornate da BioWare in questi anni, le più importanti e rappresentative sono certamente quelle rappresentate da Mass Effect e Dragon Age, con sullo sfondo kolossal ruolistici meno recenti ma altrettanto importanti come Knights of the Old Republic e Jade Empire. Grazie alle dichiarazioni condivise pubblicamente dall'azienda, sappiamo già che i diversi team di sviluppo interni a BioWare stanno lavorando ufficialmente a Dragon Age 4 e al progetto di Anthem Next, il reboot del controverso action sci-fi che ambisce a risollevarne le sorti su PC, PS5 e Xbox Series X.

Dietro al riferimento del "prestigioso franchise" potrebbe perciò celarsi lo sviluppo del rumoreggiato sequel di Mass Effect Andromeda (o di Mass Effect 4), così come il ritorno in grande stile su sistemi nextgen di KOTOR. E voi, su quale videogioco vorreste veder impegnati in futuro i ragazzi di BioWare? Fatecelo sapere con un commento.