BioWare chiarisce: Anthem non intaccherà l'identità di Dragon Age e Mass Effect

Nella giornata di ieri, alcune dichiarazioni rilasciate da BioWare avevano lasciato intendere che Anthem, il nuovo action-RPG Sci-Fi della compagnia atteso a febbraio, avrebbe influenzato in maniera tangibile il futuro delle serie di Dragon Age e Mass Effect.

Fermo restando che la compagnia rimane convinta nel voler trasporre alcune novità introdotte in Anthem anche all'interno di Dragon Age e Mass Effect, BioWare non intende snaturare l'identità di quelli che sono ad oggi i suoi franchise più importanti. A fare chiarezza sulla questione, sono arrivate le parole di Casey Hudson, general manager della software house, che su Twitter ha così dichiarato:

"Sta circolando della roba strana riguardo a come il nostro futuro sarà influenzato da Anthem. Ovviamente quando lavoriamo ad un gioco di Dragon Age lo progettiamo da zero basandoci su quello che dovrebbe essere Dragon Age. Lo stesso dicasi per Mass Effect...

Anthem è una cosa specifica, unica rispetto alle altre nostre IP in tanti aspetti. Ciò che porterà avanti sarà quello che impariamo riguardo al game design, ovvero una costante evoluzione".

BioWare sembra sostanzialmente intenzionata a portare avanti l'idea di un mondo in costante evoluzione, che possa espandersi anche dopo l'uscita dei suoi prossimi giochi, come lasciato trasparire dalle precedenti dichiarazioni. La forte componente online, o altre unicità di Anthem, quindi, non dovrebbero fare la loro comparsa anche all'interno dei prossimi Dragon Age e Mass Effect.