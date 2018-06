BioWare: con il supporto di Anthem non ripeteremo gli errori di Mass Effect Andromeda

Durante una recente intervista concessa a GamesBeat, il general manager di BioWare Casey Hudson è tornato a parlare di Anthem, assicurando che il gioco verrà supportato tenendo a mente il feedback dei giocatori. In questo senso non verranno ripetuti gli stessi errori di Mass Effect Andromeda.

"Nel caso di Mass Effect Andromeda, c'erano diversi giocatori che chiedevano a gran voce un DLC sui Quarian. Avremmo voluto soddisfare quella richiesta, ma purtroppo non siamo stati in grado di farlo. Si tratta di un errore che non vogliamo ripetere con Anthem. Con il nostro prossimo gioco vogliamo ascoltare con attenzione tutti i feddback degli utenti, soddisfacendo le richieste dei fan nel modo più tempestivo possibile. Che si tratti di un aspetto del gioco da migliorare o - cosa ancora più importante - di un nuovo contenuto molto desiderato da giocatori e che siamo in grado di costruire, vogliamo essere in grado di realizzarlo." spiega Casey Hudson, ribadendo come il supporto post-lancio di Anthem andrà incontro alle richieste dei giocatori.

Nell'attesa che il titolo debutti il 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima E3 2018 del nuovo gioco di BioWare. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.