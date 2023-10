BioWare denunciata dagli ex-dipendenti: non avrebbe dato loro la giusta liquidazione

Sette dei cinquanta dipendenti licenziati lo scorso mese di agosto hanno appena fatto causa alla sede principale di BioWare ad Edmonton (nell'Alberta, in Canada), affermando di aver ricevuto una liquidazione al di sotto degli standard legali.

"Fatichiamo a comprendere perché BioWare ci sta sottopagando in un periodo così difficoltoso", scrivono congiuntamente i diretti interessati nel comunicato ufficiale diramato da Ethan Gach di Kotaku. I sette ex-dipendenti, che hanno lavorato per la compagnia canadese mediamente 14 anni a testa, affermano d'aver ricevuto una liquidazione inferiore agli standard previsti dallo stato dell'Alberta, che legalmente concede l'ammontare di uno stipendio per ogni anno trascorso al servizio di una determinata compagnia. I denuncianti non hanno fornito cifre precise, parlando genericamente di un quantitativo di denaro "significativamente inferiore" rispetto a quanto gli spetterebbe. A nulla sarebbero valsi i tentativi di negoziazione con l'azienda, la quale sarebbe rimasta sui suoi passi.

Come se non bastasse, attraverso un NDA BioWare starebbe impedendo agli ex sviluppatori di inserire dei materiali tratti da Dragon Age: Dreadwolf nei propri portfolio, rendendogli la ricerca di un nuovo lavoro ancor più difficoltosa di quanto non lo sia già. "Alla luce dei numerosi licenziamenti avvenuti recentemente nell'industria e del fatto che l'NDA di BioWare ci impedisce di mostrare i nostri lavori per Dragon Age: Dreadwolf, siamo molto preoccupati per le difficoltà che molti di noi riscontreranno nella ricerca di un nuovo lavoro mentre si avvicina il periodo festivo".

I sette ex-sviluppatori di BioWare fanno sapere attraverso il loro legale R. Alex Kennedy che continueranno a supportare Dragon Age: Dreadwolf e tutti coloro che ci stanno ancora lavorando, ma allo stesso tempo chiedono alla Court of King's Bench dell'Alberta un risarcimento in linea con quanto stabilito dall'Employement Standards Code. "Queste persone sono artisti e creativi che hanno lavorato duramente e per molto tempo in un'industria complicata, producendo grandi profitti per i loro datori di lavoro", afferma Kennedy.

Dragon Age: Dreadwolf, intanto, continua ad essere sprovvisto di una data di lancio.