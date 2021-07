BioWare: niente Dragon Age e Mass Effect all'EA Play Live

Nel corso della serata i canali social ufficiali di BioWare si sono aggiornati con una notizia non particolarmente felice per i fan dell'azienda, dal momento che è stata confermata l'assenza all'EA Play Live.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato su Twitter dall'account di BioWare:

"Stiamo lavorando duramente ai prossimi capitoli di Dragon Age e Mass Effect e abbiamo novità interessanti in arrivo entro l'anno per Star Wars: The Old Republic. Sebbene non mostreremo nulla all'EA Play Live, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra diretta di questa sera alle ore 21:00 per scoprire cos'abbiamo in serbo per voi!"

Sembra quindi che non scopriremo nulla di nuovo sui due grandi progetti attualmente in sviluppo presso il team in occasione dell'evento estivo di Electronic Arts, il quale si concentrerà su altri progetti la cui uscita è prossima.

In attesa di sapere di più sui nuovi Mass Effect e Dragon Age, vi ricordiamo che proprio negli ultimi mesi c'è stato un cambio di vertice in quel di BioWare, che ha accolto un nuovo general manager e ha visto l'abbandono di alcuni storici sviluppatori che hanno lavorato alle principali proprietà intellettuali della software house.

