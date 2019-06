BioWare all'EA Play su Anthem: 'Vogliamo realmente rendere il gioco migliore'

Nel corso dell'EA Play E3 2019, Electronic Arts ha presentato diverse novità legate alla propria line-up videoludica. Durante l'evento è stato ad esempio mostrato il primo gameplay di Star Wars: Jedi Fallen Order e discusso del futuro di Battlefield V. C'è stato inoltre modo di discutere del futuro di Anthem.

Al termine del focus dedicato a FIFA 20, infatti, è stato trasmesso un breve intervento da parte di Ben Irving, lead producer del gioco BioWare. Quest'ultimo ha voluto sottolineare come la software house abbia intenzione di continuare a dedicarsi al titolo, collaborando con la community per evolverlo. Irving ha in merito dichiarato: "Anthem ha un futuro. Un futuro molto roseo, speriamo. Abbiamo imparato molto nel corso di questi ultimi mesi, vogliamo realmente rendere il gioco migliore, crediamo che Anthem possa essere un gioco davvero fantastico. Sappiamo di avere del lavoro da fare, vogliamo solo lavorare con la community e costruirlo insieme e renderlo il gioco che tutti vogliono che sia".

Recentemente, il gioco ha visto l'avvio dei Public Test Server di Anthem su PC, interamente dedicati all'evento in-game denominato "Cataclisma". Sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato proprio a quest'ultimo, all'interno del quale Andrea Zaffina presenta alcune prime impressioni sull'evento Cataclisma di Anthem.