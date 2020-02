BioWare e i suoi giochi grandi assenti all'incontro con gli azionisti di EA

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha tenuto la periodica riunione con gli azionisti, durante la quale ha snocciolato gli eccellenti risultati conseguiti nell'ultimo trimestre fiscale (ottobre-dicembre 2019).

Star Wars Jedi Fallen Order si è rivelato un successo, dal momento che le vendite hanno superato le più rosee aspettative. I games as a service continuano ad andare forte, a tutto vantaggio delle microtransazioni, che hanno generato guadagni da capogiro: si parla di ben 993 milioni di dollari incassati in tre mesi, in particolar modo grazie al successo di giochi come FIFA 20 ed Apex Legends. Anche il futuro appare decisamente roseo: EA intende pubblicare almeno quattordici giochi nel corso del prossimo anno fiscale, di cui almeno quattro non sportivi, ed è pronta a far vedere grandi cose su Xbox Series X e PS5.

Eppure, non sembra essere oro tutto quel che luccica. Come i fan di lunga data avranno sicuramente già notato, ci sono stati degli assenti illustri: stiamo parlando di BioWare e dei suoi giochi, che non hanno trovato spazio durante la riunione con gli azionisti. Anthem, reduce da un lancio disastroso, non è mai stato nominato, nonostante il team stia lavorando al suo rinnovamento. Evidentemente, non sono ancora pronti ad annunciare alcunché. Dragon Age 4 non si è mai fatto vedere da quando è stato annunciato sul finire del 2018, se escludiamo il microscopico screenshot condiviso mesi fa da Mike Darrah. Più volte è sembrato sul punto di essere rivelato, ma non è mai accaduto. Di Mass Effect nessuna traccia: il secondo capitolo ha appena compiuto dieci anni, ma il futuro del franchise è sconosciuto.

Ci saremmo aspettati qualche notizia su uno studio di tale rilevanza, che tra l'altro ha appena festeggiato il venticinquesimo anniversario rinnovando il logo. Evidentemente Electronic Arts ha altri piani, che noi non vediamo l'ora di scoprire.