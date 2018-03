BioWare: il Lead Writer di Mass Effect ha lasciato la compagnia

Con un messaggio pubblicato sul proprio blog personale , il lead writer diDrew Karpyshyn ha annunciato l'abbandono del proprio incarico in: lo sceneggiatore non sarà più coinvolto nello sviluppo di

"Okay, è ora di fare il grande annuncio. Sto lasciando Bioware per tuffarmi in nuove avventure professionali. Dal 2 marzo non sono più un impiegato di Bioware/Electronic Arts. Lo so, questo è il mio secondo allontanamento dalla compagnia. La prima volta ho dovuto farlo per occuparmi della trilogia di Chaos Born, adesso l’ho fatto per dedicarmi ad altri progetti in ambito gaming e graphic novel.

I ragazzi di Bioware mettono cuore e impegno nei loro giochi, spremendo le proprie forze fisiche e mentali. Questo mi ha portato a rifiutare a diversi progetti interessanti in passato, perché sarebbero andati in conflitto con il mio lavoro presso lo studio. Alla luce di ciò ho deciso di fare un passo indietro e di concentrarmi sul mio lavoro da freelance.

Tengo a chiarire che non ho lasciato l'industria del gaming. Da lunedì, infatti, sto lavorando al fianco di Fogbank Entertainment e FoxNext Games, ma al momento non posso fornire ulteriori dettagli sui loro progetti." scrive Drew Karpyshyn.

Ricordiamo che il lead writer dei primi due Mass Effect si era unito allo sviluppo di Anthem la scorsa estate, alimentando l'entusiasmo dei fan circa le potenzialità narrative del gioco, ma a partire dal 2 marzo Drew Karpyshyn ha deciso di lasciare BioWare per dedicarsi ai propri progetti. A questo punto non possiamo che augurare buona fortuna allo sceneggiatore per il prosieguo della sua carriera.