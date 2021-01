BioWare: Matt Rhodes mostra i bozzetti di Revolver, il sequel cancellato di Jade Empire

L'artista digitale Matt Rhodes mostra sui social e sulle pagine del suo portfolio personale i bozzetti di Project Revolver, il sequel di Jade Empire cancellato da BioWare.

L'attuale direttore artistico del progetto indipendente di Tellurion ricorda il suo impegno presso BioWare per concretizzare la visione, ormai naufragata, di Revolver. Stando a quanto descritto da Rhodes, i lavori su Project Revolver partirono nel 2005, per poi interrompersi nel 2008 per decisione della sussidiaria di Electronic Arts.

L'artista digitale spiega che "Revolver ha iniziato la sua vita come sequel di Jade Empire, ma si è evoluto e ha cambiato pelle più e più volte durante tutta la sua fase di sviluppo. È stato recentemente svelato in modo più dettagliato nel libro 'BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development', e così per celebrare l'evento ho spulciato nei miei archivi e tolto 15 anni di polvere dai miei lavori preferiti per quel progetto".

Le illustrazioni condivise da Rhodes testimoniano questo lungo percorso evolutivo, e l'intenzione di BioWare di smarcarsi dal setting originario di Jade Empire, per dare vita a un titolo ad ambientazione moderna con personaggi dotati di superpoteri e un equipaggiamento caratterizzato dall'utilizzo congiunto delle armi da fuoco e di quelle da taglio, come spade e katane.