BioWare ci mostra nuove cartoline dal bizzarro mondo alieno di Anthem

L'esperta level designer di Anthem Emily Taylor ci mostra delle nuove, evocative immagini di gioco dell'action ruolistico di BioWare che ritraggono le bizzarre creature che popoleranno i biomi alieni del loro prossimo kolossal fantascientifico.

Le nuove cartoline digitali di Taylor e le immagini proposteci in questi mesi dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts ci proiettano nella dimensione futuristica di Anthem e testimoniano gli sforzi compiuti da BioWare per trasformare questo microcosmo extraterrestre in una vera e propria cornucopia di segrete da scoprire esplorandone le immense regioni della mappa free roaming.

Le missioni della campagna principale che graviteranno attorno ai personaggi e alle fazioni dell'hub centrale di Tharsis, infatti, saranno solo la tappa iniziale di un viaggio che porterà gli eroi di Anthem a visitare gli anfratti più nascosti di questo mondo alieno nel corso delle attività endgame.

Le creature biomeccaniche che popolano le lande di Anthem, a detta degli autori nordamericani, muteranno atteggiamento in funzione dei cambiamenti dinamici che contraddistingueranno la mappa di gioco, con un lore multisfaccettato che terrà conto degli eventi legati ai misteriosi sussulti delle antichissime macchine aliene che imperlano il paesaggio. Maggiori informazioni sull'endgame e sulla varietà dei biomi del titolo, comunque, saranno condivise da BioWare nel corso dell'evento in livestreaming previsto per questa settimana.

Tutto questo - e si spera molto altro - ci attende per il 22 febbraio del prossimo anno con l'uscita di Anthem su PC, PlayStation 4 e Xbox One.