Mass Effect Legendary Edition: il ritorno del multiplayer di ME3 non è escluso da BioWare

Dopo averci regalato una nuova serie di immagini che mettono in mostra le migliorie grafiche apportate ai capitoli dell'originale trilogia di Mass Effect, BioWare torna a discutere dell'imminente Legendary Edition e del modo in cui potrebbe ulteriormente supportare il rifacimento dell'epopea del comandante Shepard.

Come saprete, Mass Effect Legendary Edition non includerà il comparto multiplayer di Mass Effect 3, che all'epoca dell'uscita del gioco originale seppe regalare all'utenza un ottimo contenuto parallelo alla campagna principale. BioWare ha dichiarato nei mesi scorsi di aver preso la sofferta decisione per gestire al meglio le sue risorse e concentarsi su quello che sta più a cuore ai fan.

Tuttavia, discutendo in una nuova intervista concessa a CNET, il direttore della Legendary Edition, Mac Walters, ha riaperto alla possibilità di reintrodurre il multiplayer Galassia in Guerra di ME3:

"Non direi mai di no. Vogliamo prima vedere che tipo di accoglienza riceverà la Legendary Edition e quanta richiesta ci sarà per il comparto multiplayer. E a quel punto ci chiederemo se avremo le risorse ed il tempo necessari per raggiungere il livello qualitativo che desideriamo sia noi che i fan".

Staremo dunque a vedere se la community di Mass Effect chiederà a gran voce il ritorno di Galassia in Guerra, o se invece si dimostrerà più interessata a ripercorrere in solitaria il viaggio di Shepard raccontato nella serie Sci-Fi. A voi piacerebbe la reintroduzione della modalità cooperativa online di Mass Effect? Per un approfondimento prima della release, fissata per venerdì 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mass Effect Legendary Edition.