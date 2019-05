BioWare non annuncia novità su Anthem da quasi un mese

Sappiamo ormai bene come i cosiddetti Game as a Service vengano costantemente aggiornati, arricchiti e perfezionati dagli sviluppatori nel corso dei mesi nell'intento di dar vita a delle esperienze di gioco profonde ed in costante evoluzione, che sappiano tenere coinvolti i giocatori per lunghi periodi di tempo.

Teoricamente, Anthem farebbe parte di questo filone videoludico nato recentemente ma, come fatto notare sui forum di reddit e ResetEra, sono passate ormai quattro settimane da quando BioWare ha annunciato delle novità riguardanti il suo looter-shooter (se escludiamo i tweet relativi alle sessioni di manutenzione). Il team di sviluppo aveva annunciato che il Cataclisma, considerato come uno degli eventi più sconvolgenti e cruciali previsti per il gioco, sarebbe stato presentato entro maggio. Mancano ormai 10 giorni alla fine del mese, e sembra che la software house canadese non sia ancora intenzionata a rompere il silenzio al riguardo.

Sin dal lancio avvenuto a febbraio, Anthem non ha saputo mantenere le alte aspettative dei giocatori né le previsioni finanziarie di EA, con l'innegabile potenziale del gioco che è stato sprecato in un'esperienza fin troppo vacua e ripetitiva. Pur avendo rivelato pubblicamente che il team di sviluppo principale si è ormai spostato sullo sviluppo di Dragon Age 4, BioWare ha sempre confermato che il supporto ad Anthem non si sarebbe interrotto. A fine aprile, diversi nuovi contenuti sono stati rimandati per lasciare la priorità alla correzione di alcuni bug, ma giunti a fine maggio l'utenza, ormai in gran parte logorata dalla mancanza di comunicazione e dai tanti passi falsi commessi dallo studio, inizia ad abbandonare i server di un titolo che avrebbe dovuto coinvolgere ed entusiasmare i giocatori per svariati mesi.