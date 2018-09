BioWare: non c'è mai stato un progetto concreto per le espansioni di Mass Effect Andromeda

Pur avendo il gioco causato lo scatenarsi di pareri contrastanti, molti sono i giocatori che avrebbero voluto vedere l'arrivo di espansioni single player per Mass Effect: Andromeda, ultimo capitolo della celebre serie RPG di BioWare.

Il fatto che il gioco non abbia ricevuto alcun DLC per la storia è dovuto con buona probabilità al fatto che le vendite non si sono rivelate esaltanti, ed Electronic Arts ha quindi deciso di porre prematuramente fine al progetto. In ogni caso, come confermato da Mike Gamble, Bioware non ha di fatto mai lavorato ad un progetto concreto per espandere l'universo di Mass Effect: Andromeda.

"Posso parlare in modo definitivo quando si tratta di Mass Effect Andromeda, i piani per il supporto post-lancio non sono mai stati concreti come invece lo sono adesso per Anthem. I sistemi e gli strumenti non c'erano per supportare piani a lungo termine, non è mai stato come per Anthem: non c'è mai stata una base ben solida e concreta da cui iniziare. Il supporto post-lancio di Anthem è invece parte del gioco. Il lavoro non finisce il 22 febbraio. In realtà, per noi sarà solo l'inizio".

A proposito di Anthem, BioWare ha assicurato che, pur trattandosi di un mondo in costante evoluzione, il gioco sarà completo e pieno di contenuti sin dal day one.