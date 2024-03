BioWare poteva battere Steam e pubblicare The Witcher: i retroscena sullo studio EA

Dopo aver ricevuto rassicurazioni su Mass Effect Next e quindi sul futuro di BioWare, ecco emergere dei retroscena sul passato dello studio canadese in forza ad Electronic Arts.

A parlare è stato l'ex product manager Rob Bartel, che nel 2018 (le dichiarazioni sono state portatate nuovamente a galla in rete da Jeremy Peel tramite Twitter) aveva descritto i passi falsi commessi da BioWare durante la sua espansione all'interno del settore videoludico.

"Download digitali, negozi online e contenuti post-lancio sono ormai ovunque", ha affermato Bartel, "ma, col senno di poi, abbiamo perso la nostra grande opportunità di essere Steam: abbiamo battuto Valve sul mercato e CD Projekt ci ha contattato per vendere The Witcher tramite il negozio BioWare, come hanno fatto altri. Ma li abbiamo rifiutati tutti, temendo che ciò avrebbe in qualche modo diluito il marchio BioWare. Adesso ci stiamo prendendo a calci da soli".

Parte dell’esitazione, a quanto pare, era dovuta al timore di come la legge sul copyright avrebbe influenzato la distribuzione digitale negli anni a seguire. "Lo stesso vale per l'App Store di Apple e l'idea di un mercato a ruota libera per i giochi indipendenti", ha affermato Bartel. "Il Live Team voleva intraprendere questa strada, ma il Digital Millennium Copyright Act era ancora un concetto molto nuovo e aveva precedenti limitati, quindi il nostro team legale era preoccupato per le potenziali responsabilità".

BioWare poteva quindi agire prima di tutti, ma per queste ragioni ha deciso di fermarsi. Lo studio ha lanciato il suo negozio digitale nel 2004 per vendere DLC di Neverwinter Nights, quando i DLC erano ancora un concetto molto nuovo. L'idea di uno store di editori in diretta concorrenza con Steam potrebbe sembrare risibile oggi, ma è bene ricordare che nel 2004 la piattaforma Valve era vista come poco più di una fastidiosa misura DRM per accedere ad Half-Life 2.

Bartel ha inoltre raccontato di come CD Projekt abbia avuto in passato un'associazione piuttosto notevole con BioWare. Il gioco originale di Witcher era alimentato da una versione modificata dello stesso Aurora Engine utilizzato da BioWare in Neverwinter Nights, e la compagnia ha persino ospitato The Witcher presso il suo stand all'E3 quando stava promuovendo Jade Empire.

