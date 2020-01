BioWare si prepara ad annunciare il remaster di Mass Effect?

Quella di Mass Effect è una delle serie più amate della scorsa generazione, e non è un mistero che i fan ne accoglierebbero a braccia aperte il ritorno. BioWare si sta preparando a fare un grande annuncio in merito, magari con l'arrivo di un remaster della trilogia?

Come potete vedere a fondo pagina, BioWare ha pubblicato un tweet usando l'inedito hashtag #MassRelays, allegando un breve video che riprende l'incipit narrativo e la colonna sonora del primo capitolo di Mass Effect uscito su Xbox 360, PC e PS3.

Considerando che il tweet è stato pubblicato il 14 gennaio, giorno in cui non cade nessuna ricorrenza particolare di Mass Effect, il post sembra alludere al ritorno della serie. Forse con il remaster della trilogia originale? O con un remake del primo capitolo?

Quello che sappiamo è che EA è interessata a proporre emozionanti remaster dei giochi amati dai fan, categoria in cui certamente rientrerebbe la trilogia di Mass Effect. BioWare si sta preparando a fare un annuncio in merito?

Vi farebbe piacere se la notizia venisse confermata? In tal caso la trilogia di Mass Effect potrebbe tornare su PS4, Xbox One e PC in una versione rimasterizzata, e perché no anche su Nintendo Switch.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito, ricordiamo che su PC è disponibile una mod di Mass Effect Trilogy con texture 4K.