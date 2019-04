BioWare ha riavviato lo sviluppo di Dragon Age 4 nel 2017 per focalizzarsi su Anthem

Un lunghissimo report a cura di Jason Schreirer di Kotaku ha fatto luce sulle enormi difficoltà affrontate da BioWare durante il travagliato sviluppo di Anthem. I problemi, a quanto pare, si sono rivelati così gravi da aver influenzato la lavorazione di un altro titolo di punta dello studio canadese, Dragon Age 4.

Stando a quanto è possibile leggere nel report, nell'ottobre del 2017 lo sviluppo di Dragon Age 4 sarebbe stato riavviato ed affidato ad un nuovo team, al fine di convogliare la maggior parte delle risorse su Anthem, che si trovava in pessimo stato e rischiava di non essere pronto per la finestra di lancio richiesta da Electronic Arts.

Procediamo con ordine. La lavorazione di Dragon Age 4 sarebbe partita a inizio 2017 con il nome in codice Joplin, sotto la guida di Mark Darrah e del direttore creativo Mike Laidlaw, veterano della serie. Dopo che lo studio general manager Aaron Flynn ha abbandonato BioWare nell'estate del 2017, i vertici della compagnia hanno spostato Darrah su Anthem in qualità di produttore esecutivo.

Rimasto solo alla guida del progetto, Laidlaw ha lasciato BioWare nell'ottobre del 2017. Orfano dei suoi due padri, Dragon Age 4 è stato affidato ad un piccolo team e riavviato con il nome in codice Morrison. La maggior parte delle risorse dello studio sono così state impiegate per rendere Anthem presentabile al lancio. Il team che sta lavorando al seguito di Inquisition sta utilizzando il medesimo codice di Anthem, per evitare che l'enorme lavoro svolto sul Frostbite vada sprecato.

L'annuncio di Dragon Age 4, ricordiamo, è avvenuto durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 dello scorso 7 dicembre. Se le informazioni di Schreirer dovessero rivelarsi veritiere, allora è molto probabile che dovremo aspettare più tempo del necessario prima di mettere le mani sul nuovo capitolo della serie GDR.