BioWare è alla ricerca di un Loot System Designer per Anthem

Non è un mistero che Anthem abbia problemi con il loot, tanto che BioWare sta cercando di bilanciare al meglio questo aspetto della produzione con le ultime patch, tuttavia sembra che lo studio voglia andare oltre, riprogettando probabilmente l'intero sistema.

La notizia non è ufficiale ma si collega ad un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia per cercare un "Senior System Designer appassionato con esperienza nella gestione del Loot che voglia unirsi agli studi di Austin o Edmonton per lavorare su Anthem."

Tra i requisiti troviamo "la capacità di creare un sistema di loot scalabile, capace di utilizzare moderne tecnologie e un formato facilmente modificabile, che sia inoltre misurabile e quantificabile con dati precisi sull'esperienza dei giocatori."

Una descrizione che non sembra lasciare molto spazio a dubbi riguardo il ruolo di questa figura professionale, che avrà il compito di migliorare il sistema di loot di Anthem, indubbiamente uno degli aspetti più criticati del gioco BioWare, insieme ad una certa mancanza di contenuti, contenuti che dovrebbero arrivare con le prime espansioni ed i prossimi aggiornamenti gratuiti promessi dal team. Ne sapremo di più durante il livestream di Anthem del 17 aprile?