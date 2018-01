BioWare ha rinviato Anthem ai primi mesi del 2019?

Secondo quanto riportato da Kotaku, che afferma di aver ricevuto la notizia da tre fonti vicine al progetto,non uscirà nel corso dell'autunno del 2018, come inizialmente preventivato, ma nei primi mesi del 2019.

Una di queste fonti ha infatti dichiarato che la finestra di lancio annunciata durante l'E3 2017 non è "mai stata realistica". Al momento la data non è ancora stata decisa ma nonostante Bioware debba anche pianificare il lancio della beta, l'arrivo del gioco su EA Access e la pubblicazione di patch e aggiornamenti, difficilmente Electronic Arts permetterà che il gioco venga lanciato dopo marzo 2019, ovvero la fine dell'anno fiscale.

Sempre secondo le fonti, uno dei motivi dietro questo rinvio sarebbe l'enorme pressione a cui è sottoposta BioWare: pare infatti che il malcontento dei videogiocatori nei confronti di Star Wars Battlefront 2 e Destiny 2, abbia generato enormi aspettative verso Anthem. Come afferma uno degli sviluppatori, il team pensa che se il gioco non dovesse risultare all'altezza di queste aspettative, BioWare "assumerà un aspetto del tutto differente in futuro", soprattutto dopo il quanto accaduto a BioWare Montreal in seguito allo scarso successo commerciale di Mass Effect Andromeda.

Vi ricordiamo che nulla di quanto detto è stato confermato da fonti ufficiali, quindi vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor. Per il momento, dunque, l'uscita di Anthem resta ufficialmente confermata per il prossimo autunno.