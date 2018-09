BioWare si prende gioco della controversia legata alle pozzanghere di Spider-Man

Il popolo di internet, si sa, spesso tende a reagire in maniera piuttosto esagerata. Nei giorni scorsi, ad esempio, è scoppiata una polemica riguardo al presunto downgrade di Spider-Man. Le prove in mano agli accusatori? Un fotogramma che mostra la sparizione di una pozzanghera. Non a caso, la controversia è ora conosciuta come PuddleGate.

Insomniac Games ha già rispedito le accuse ai mittente, ma intanto, come segnalato dai colleghi di Dualshockers, Michael Gamble di BioWare ha colto l'occasione per scherzarci su. Durante il panel dedicato ad Anthem svoltosi questa notte al PAX West di Seattle, mentre mostrava un'immagine del gioco con delle pozzanghere, il produttore ha detto: "C'è molto a dire su questo screenshot, ma prima di proseguire ci tengo a farvi notare che c'è una pozzanghera a terra, proprio qui nel mezzo". A questo punto, la folla aveva già capito dove voleva andare a parare e già rideva a crepapelle. Dopodiché ha continuato: "Per cui, prima di proseguire, è bene specificare che c'è il 98% di probabilità che questa pozzanghera possa spostarsi, muoversi o ridursi in futuro...".

Potete assistere alla simpatica battuta nel video allegato in apertura di notizia. Cosa ne pensate al riguardo? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Spider-Man verrà pubblicato su PlayStation 4 il 7 settembre. La recensione del gioco la troverete tra le nostre pagine martedì 4 settembre alle ore 16:00. Per Anthem dovremo invece pazientare fino al 22 febbraio 2018: intanto, potete ammirarlo nel nuovissimo trailer della storia.