BioWare sta lavorando ad un progetto dalle caratteristiche simili alla serie di Dragon Age

Come vi abbiamo già segnalato nella giornata di ieri, il general manager di BioWare, Casey Hudson, è tornato a pubblicare sul blog ufficiale della software house, tornando in questo modo a parlare dell'atteso Anthem, la nuova ambiziosa IP Sci-Fi in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Hudson ha però colto l'occasione per parlare anche di altro. A quanto pare, come leggiamo dal post ufficiale, BioWare si trova parallelamente al lavoro su dei progetti non ancora annunciati supervisionati da dei piccoli team interni della compagnia. Tra questi, troviamo un titolo che si distanzierà dall'approccio adottato con Anthem, e che presenterà invece più similarità con la saga di Dragon Age, al momento ferma ad Inquisition, pubblicato nel 2014. Data l'esiguità di informazioni diffuse, non possiamo dichiarare con chiarezza se si tratti propriamente di un nuovo capitolo/spin-off della serie RPG o, come appare più probabile, di un titolo completamente originale che prenda semplicemente spunto da Dragon Age.

Staremo a vedere se BioWare ed Electronic Arts decideranno di svelare ufficialmente questo nuovo progetto all'EA Play 2018 che si terrà a Los Angeles in occasione dell'E3. Ciò che sappiamo per certo, è che Anthem sarà grande protagonista dell'atteso evento: BioWare ha infatti confermato di star lavorando duramente al materiale che verrà mostrato a giugno.