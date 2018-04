BioWare sul mancato DLC di ME: Andromeda, Anthem, e la direzione creativa dello studio

Dopo aver sbalordito il pubblico dell'E3 2017, Anthem ha l'arduo compito di riportare la fama di BioWare ai suoi antichi fasti. Pur avendo sviluppato prodotti di buona qualità negli ultimi anni, la software house ha recentemente diviso la sua fanbase con videogiochi come Mass Effect: Andromeda o, ancor prima, Dragon Age 2.

Con un post pubblicato sul sito ufficiale dello studio, il general manager Casey Hudson, da poco tornato in forza a BioWare, ha voluto tracciare pubblicamente le linee guida su cui la direzione creativa della software house si baserà in futuro. Niente più errori come quelli commessi col mancato DLC dedicato alla razza dei Quarian di Mass Effect: Andromeda, e rinnovamento e riconferma del "marchio BioWare" che ha reso grandi titoli come Star Wars The Old Republic, Dragon Age: Origins, Baldur's Gate e la trilogia di Mass Effect.

"Quando la scorsa estate sono tornato in BioWare, Mass Effect: Andromeda era stato da poco rilasciato, e c'era una forte richiesta per un DLC single player che approfondisse la storia dei Quarian. Come saprete, non siamo stati in grado di creare DLC per Andromeda - questo è stato tanto frustrante per voi quanto per noi, e subito abbiamo capito che avremmo dovuto risolvere questo genere di problema con i prossimi giochi.

Abbiamo bisogno di soddisfare i giocatori con innovazioni e nuove esperienze, ma dobbiamo rimanere anche concentrati sul mondo di gioco, sui personaggi, e tutti gli aspetti del storytelling che i giocatori si aspettano dai nostri prodotti. È in questo spirito che stiamo lavorando ad Anthem - un gioco costruito per dar vita a storia e personaggi completamente nuovi che potrete giocare con gli amici in un'avventura costantemente in evoluzione. Sarà diverso da qualsiasi altra cosa abbiate mai giocato, ma se lavoriamo bene, avvertirete distintamente anche il classico stile BioWare".

Ricordiamo che Anthem è atteso su PS4, Xbox One e PC nei primi mesi del 2019. EA ha già confermato che vedremo nuovamente in azione il gioco all'EA Play 2018.