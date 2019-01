BioWare svelerà presto i piani per il supporto post lancio di Anthem

Manca poco meno di un mese al lancio di Anthem e per l'occasione Casey Hudson di BioWare ha scritto una lettura aperta ai fan, ringraziando la community per l'accoglienza riservata al gioco e confermando che presto la compagnia svelerà tutti i dettagli sul supporto post lancio.

"Molto presto riveleremo maggiori dettagli sui nostri piani riguardo il supporto post lancio e su come intendiamo lanciare continuamente nuovi contenuti, modalità e funzionalità", queste le parole di Casey Hudson, che ribadisce con forza come l'arrivo di Anthem nei negozi sarà solo l'inizio di un lungo cammino.

Anthem è entrato in fase Gold nelle scorse ore, il gioco uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, questo weekend (dal 25 al 27 gennaio) la demo sarà accessibile a coloro che hanno effettuato il preordine e agli abbonati EA/Origin Access mentre dal primo febbraio la demo di Anthem sarà disponibile per tutti, con il preload già attivo su Origin, PlayStation Store e Xbox Store.